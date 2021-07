Fascia sinistra – Il Napoli non abbandona la pista Lykogiannis

Compatibilmente con esigenze e bilanci, il Napoli monitora il mercato e osserva soprattutto giocatori di fascia mancina per la propria corsia laterale. Non sembra abbandonata la pista che porterebbe a Lykogiannis del Cagliari. Stando a quanto si legge su il Corriere dello Sport, il club sardo starebbe valutando la possibilità di perdere il calciatore, tanto da star valutando l’alternativa. Si tratta di Aleksa Terzic, terzino mancino della Fiorentina che nell’ultimo anno è stato protagonista nella promozione in A dell’Empoli. Per quanto riguarda il Napoli va sottolineato che il nome in cima alla lista resta quello di Emerson Palmieri.