DIRETTA LIVE AMICHEVOLE – Napoli-Bassa Aunania, formazioni ufficiali

17,19 – Alla spicciolata rientrano negli spogliatoi i giocatori del Napoli.

17,16 – Rientrano negli spogliatoi gli arbitri e a seguire la Bassa Aunania.

17,13 – Alcuni giocatori della Bassa Aunania osservano la fase di riscaldamento del Napoli.

17,00 – Inizia la fase di riscaldamento del Napoli

16,59 – In campo alcuni collaboratori di Spalletti per gli esercizi pre-riscaldamento. Dagli spalti alcuni tifosi chiamano Osimhen, Koulibaly ed Elmas.

16,56 – Ingresso in campo dei portieri Contini e Baietti, insieme al preparatore Lopez. A seguire Idasiak e Boffelli

16,48 – Al momento sugli spalti non la sola affluenza di gente, come negli anni passati. Tra Covid-19 e il finale di stagione del Napoli. I due capitani: per gli azzurri: Koulibaly, vice capitano Mario Rui, per la Bassa Anaunia Iob, mentre il vice sarà Formolo

16,37 – In campo la Bassa Aunania per la fase di riscaldamento.

Napoli (4-2-3-1) – Contini; Malcuit, Koulibaly (C), Manolas, Mario Rui, Demme, Lobotka, Politano, Elmas, Ounas, Osimhen A disp. Baietti, Costa, Luperto, Palmiero, Tutino, Rrhamani, Machach, Folhorusho, Ciciretti, Zanoli, Zedadka, Petagna, Gaetano All. Spallettiù

Bassa Aunania – Iobstraibtzer; Cova, Pezzi, Falvo Lucchini, Iob (C), Pedot, Mallemace, Dalpiaz, Zanotti, Formolo A disp. Depretis, Tomasi Cattani, Tanel, Bonn, Dalfovo, Tanel, Tenaglia, Pedò, Stonfer All. Coslop

Arbitro: Kovacevic; Ass1: Sartori; Ass2: Cofano

Questo pomeriggio allo stadio Comunale di Carciato, fischio d’inizio ore 17,30, il Napoli giocherà la prima amichevole in Trentino. Avversario degli azzurri sarà la compagine della Bassa Aunania. Primo test per il neo allenatore Luciano Spalletti, dove cercherà le prime risposte dopo i primi allenamenti a Dimaro-Folgarida. Ilnapolionline.com vi informerà in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio Comunale di Carciato, Alessandro Sacco