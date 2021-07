Atletico Madrid – Un nome inglese accanto a quello di Di Lorenzo

Il Campionato Europeo disputato da Giovanni Di Lorenzo, diligente, preciso, concentrato e duttile, utilizzato infatti anche a sinistra, non è passato inosservato, visto che un club come l’Atletico Madrid sta pensando al terzino azzurro se Kieran Trippier dovesse andare via. Adesso però, per la difesa spagnola, accanto al nome del napoletano, spunta una pista inglese: si tratta di Max Aarons, esterno del Norwich, nazionale Under 21 inglese, il cui costo sfiora però i 30 milioni di euro. A scriverlo è il Mirror.