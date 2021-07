AMICHEVOLE – Napoli-Bassa Aunania 12-0, i top e i flop azzurri

Questo pomeriggio allo stadio Comunale di Carciato, prima amichevole per il Napoli contro la Bassa Aunania e il punteggio finale è di 12-0. Da segnalare le 4 reti di Osimhen, alcuni spunti di Elmas e la regia di Lobotka. Da segnalare i tanti giovani entrati nella ripresa, dove spicca Palmiero e Tutino, a tratti Gaetano prova a farsi vedere, dove fa bene in alcuni momenti. Sicuramente da rivedere Malcuit e Ounas, spreca un paio di gol Petagna, ma le indicazioni sono positive. Ecco le nostre valutazioni sul match in Trentino.

Top

Manolas 6,5 – Il difensore greco segna di testa, alla sua maniera. Per il resto tiene la posizione senza mai soffrire gli avversari.

Lobotka 6,5 – Il centrocampista slovacco, dopo un anno non semplice, proverà a far ricredere l’ambiente partenopeo. Oggi ha giocato da regista, bene nei movimenti e conclude il primo tempo con un tiro preciso nell’angolo.

Palmiero 7 – Il regista classe ’96, dopo una buona stagione nel Chievo Verona, cerca continuità ed oggi Spalletti gli dà la chance. Bene nel farsi trovare dai compagni e poi segna con un tiro preciso. Sfortunato dopo un minuto a cogliere il palo. Lancia buoni segnali.

Elmas 6,5 – Il macedone quest’oggi ha giocato come trequartista e sblocca lui la gara con un inserimento all’Hamsik. Buona l’intesa con Osimhen e sfortunato quando coglie la traversa.

Politano 6,5 – L’esterno destro ha ripreso da dove aveva finito, attivo in zona d’attacco. Splendido il passaggio per il gol di Osimhen. Suo il corner dove va a segno Manolas. Sfortunato quando coglie il palo. Davvero le premesse sono buone.

Tutino 6,5 – L’ex calciatore della Primavera, in procinto di andare al Parma, cerca di farsi vedere. Segna ad inizio ripresa e sfiora anche la doppietta con una sforbiciata. Esce a metà ripresa, ma con buone indicazioni.

Osimhen 7,5 – E’ chiaro che siamo solo all’inizio, ci vogliono ancora altri test, ma il nigeriano si dimostra di avere una buona condizione. Segna ben 4 reti, due molto belle, ma è il punto di riferimento della manovra. Spalletti sa perfettamente che può contare su di lui.

Flop

Malcuit 5 – Il terzino destro francese è reduce da una stagione non al top, la condizione è ancora da migliorare. La valutazione non è positiva non essendosi proposto in avanti. Serve trovare la forma migliore per essere il vice Di Lorenzo.

Ounas 5,5 – L’esterno sinistro franco-algerino cerca come sempre di puntare gli avversari, ma non sempre appare preciso. La zona non è proprio la sua, ma non ha convinto del tutto.

Petagna 5,5 – Il gol lo realizza all’ultimo secondo, ma ne spreca per lo meno due clamoroso. Prima non segna a porta vuota e poi spreca di testa tutto solo. Deve sicuramente fare meglio, anche se la condizione verrà con il tempo.

Dal nostro inviato dallo stadio Comunale di Carciato, Alessandro Sacco