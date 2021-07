Il Napoli è da qualche giorno a Dimaro per l’annuale ritiro di preparazione pre-campionato, e lunedì sarà in Trentino anche Piotr Zielinski, come rende noto il profilo Twitter della SSCN. Da lunedì quindi anche il polacco sarà a disposizione di Spalletti, e comincerà la preparazione fisica ed atletica per il prossimo campionato, che comincerà fra poco più di un mese.