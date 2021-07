Venerato: “Spalletti un maestro di calcio. La prima conferenza mi è piaciuta, la seconda entusiasmato”

Il giornalista esperto di mercato Ciro Venerato, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro: “Conferenza Spalletti? Bene, bravo, bis. Mi è piaciuta la prima, mi ha entusiasmato la seconda conferenza. Lui è un maestro di calcio. Insegna calcio e migliora i singoli che la società gli mette a disposizione. Un allenatore non fa quello che fa un grande tecnico. Spalletti, Sarri, De Zerbi, Gasperini, hanno ottenuto più di quanto esprimevano le squadre che hanno allenato. Se alleni Messi e Ronaldo è difficile insegnargli qualcosa. Prendete il primo Koulibaly che veniva dai fischi della gestione Benitez, oppure Jorginho che il Napoli stava dando al Torino per prendere Valdifiori, Sarri li ha migliorati entrambi. Normale che servono due giocatori per ruolo. A me piacciono gli allenatori che incidono e migliorano quello che hanno a disposizione, Luciano Spalletti è uno di questi”.