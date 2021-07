UFFICIALE: Sale a otto il numero dei positivi nello Spezia!

Brutte notizie per lo Spezia di Thiago Motta, infatti secondo quanto riporta il comunicto del club ligure, oltre al positivo riscontrato nei giorni scorsi, nell’ultimo giro di tamponi sono stati riscontrati altri sette positivi tra calciatori e staff; ecco il comunicato del club:

“Lo Spezia Calcio comunica che l’ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra ha evidenziato la positività al Covid-19 di sei calciatori e di un membro dello staff. Pertanto, il Club, in contatto costante con l’ASL di Bolzano, informa che in via precauzionale l’attività sportiva è momentaneamente sospesa e tutto il gruppo squadra resterà in isolamento seguendo le procedure previste dal protocollo sanitario”.