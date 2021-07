Uefa – Rese note le sedi delle prossime finali di Champions ed EL

La UEFA ha annunciato le sedi che ospiteranno le finali di Champions ed Europa League nelle prossime edizioni. Per quanto riguarda la Champions la novità più importante riguarda la finale del 2023 assegnata ad Istanbul, sede che avrebbe dovuto ospitarla nel 2020: la pandemia costrinse a mutare i paini, facendo preferire il Portogallo. La capitale turca ospiterà anche il sorteggio delle fasi a gironi per le stagioni 2021/2022 e 2022/2023. Confermata San Pietroburgo per il 2022, mentre nel 2024 e nel 2025 toccherà a Londra e Monaco di Baviera. Per quanto riguarda l’Europa League, invece, la novità riguardano Dublino che ospiterà la finale nel 2024 – e Bilbao che accoglierà le finaliste nel 2025. Confermate Siviglia e Budapest, rispettivamente per il 2022 e il 2023.