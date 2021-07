Tutino, l’eroe dalla promozione in Serie B vicinissimo al Parma!

Gennaro Tutino ha festeggiato due mesi fa la storica promozione della Salernitana in Serie A. Fu lui a segnare l’ultimo gol a Pescara, quello del 3-0 che fece scattare in maniera definitiva la festa dei granata allo stadio Adriatico. L’attaccante napoletano il vero e proprio gol promozione lo realizzò nella trasferta con il Pordenone: fu lui a procurarsi e a trasformare il rigore al 96′. La rete che consentì alla Salernitana di riconquistare il secondo posto e di conservarlo nelle ultime due giornate con i successi contro Empoli e Pescara. Tornato per fine prestito sta svolgendo il ritiro con gli azzurri di Spalletti a Dimaro. Il tecnico nelle prime partitine a campo ridotto lo sta schierando da esterno destro nei tre alle spalle della punta avanzata. Tutino può ricoprire più ruoli dell’attacco, nella Salernitana ha giocato seconda punta in appoggi a Djuric o da punta più centrale con Gondo al suo fianco. La squadra che sta spingendo di più per il suo acquisto è il Parma. Trasferimento a un passo con accordo vicino tra le due società e un’intesa di massima già sancita tra l’attaccante napoletano e il club gialloblù. Tutino dopo aver vinto il campionato di serie B con la Salernitana potrebbe ripartire in una delle squadre più forti della Serie B, appena retrocessa dalla Serie A, e potrebbe quindi raggiungere una nuova promozione in massima serie.