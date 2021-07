Spalletti dialoga con i calciatori ed aspetta Zielinski

In queste prime ore a Dimaro si sono riviste le esercitazioni ai tempi di Sarri con l’attenzione che Calzona, l’ex vice dell’allenatore di Figline Valdarno, ora nello staff di Spalletti, ha riposto nella difesa. Lavoro puntiglioso sulla linea a quattro di difesa. Nel pomeriggio soprattutto spazio al pallone – e al drone – con una lunga partitella a campo ridotto: squadre a specchio col 4-2-3-1 (4-4-2 in fase passiva) con Elmas trequartista dietro Osimhen e dall’altra parte Ounas con Petagna. In gol Demme. Sempre nel vivo degli allenamenti Spalletti che si è fermato spesso a dialogare singolarmente coi calciatori. Ieri sugli spalti circa 500 spettatori. Oggi altra doppia seduta. Domani riposo mattutino e nel pomeriggio (ore 17.30) amichevole con i dilettanti della Bassa Anaunia. È previsto l’arrivo di Zielinski. Il Napoli ha ufficializzato lo staff di Spalletti: oltre a Calzona, l’altro collaboratore tecnico sarà Daniele Baldini. Domenichini è stato confermato vice, Sinatti (un altro ritorno) è il preparatore atletico con Cacciapuoti vice. Lopez, ex Fiorentina, guida i portieri. Beccaccioli il match analyst.

CdS