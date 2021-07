Il Pomigliano femminile, neo promosso in serie A, è davvero il club attivo, sia per gli acquisti e per i rinnovi. Nel primo caso arriva dalla Juventus la classe 2000 Valentina Puglisi, reduce dal buon campionato con il Tavagnacco. Per quanto concerne il rinnovo oggi è il turno di Giorgia Tudisco. Davvero un bel mercato per le “pantere”.

La Redazione