Occorre cedere Rui o Ghoulam, per arrivare ad Emerson Palmieri

Vendere, ma non svendere. Resta questa la priorità del Napoli, insieme a quella di un terzino sinistro. Lo ha ribadito anche ieri sera in conferenza stampa, sorridendo, Luciano Spalletti. Anche il Corriere dello Sport affronta la questione legata al laterale mancino: se non andrà via un terzino sinistro tra Mario Rui e Ghoulam, ad esempio, il Napoli non potrà provare ad affondare con il Chelsea il colpo Emerson Palmieri, il grande obiettivo insieme con un centrocampista centrale.