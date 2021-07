Non solo il terzino: Ramadani propone un centrocampista

Oltre ad un terzino sinistro, di cui seppur sorridendo ne ha ribadita la necessita anche mister Spalletti in conferenza, ieri, il Napoli monitora il mercato anche a caccia di un centrocampista per sostituire Bakayoko, rientrato al Chelsea per fine prestito. Secondo quanto si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’agente Fali Ramadani avrebbe proposto ai partenopei un nome per la mediana: si tratta di Denis Zakaria, classe ’96 del Borussia Mönchengladbach in scadenza nel 2022