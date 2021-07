Nodo Insigne, c’è un silenzio “pericoloso”, in attesa del suo rientro

Il nodo più importante da sciogliere per De Laurentiis adesso, è quello legato al rinnovo di Lorenzo Insigne. In effetti c’è il rumore di un silenzio pericoloso, che non fa certo bene alla trattativa. Insigne non vuole rinunciare al suo ingaggio da 5 milioni a stagione, il patron azzurro vorrebbe ridimensionare questa cifra, ma facendogli firmare un contratto che lo legherebbe al Napoli per i prossimi 5 anni( a vita praticamente). A questo punto pare evidente che l’ultima parola spetta a Insigne, che dovrà decidere se restare o meno la bandiera azzurra, perciò si attende il suo rientro dalla Spagna, dov’è in vacanza. Il Napoli però sarebbe anche disposto ad arrivare a scadenza di contratto, non ne farebbe un dramma.

Il Mattino