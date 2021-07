Napoli-Koulibaly, c’è lo United ma la cifra è troppo bassa. Zero offerte per Fabian

Nei giorni scorsi, secondo il CdS, c’è stato l’incontro tra il club azzurro e l’agente di Koulibaly Ramadani. Il procuratore del difensore senegalese ha fatto intendere che ci sarà l’addio al Napoli. Sull’ex Genk c’è lo United che però è disposto ad arrivare ai 30 milioni, mentre AdL ne chiede 50 milioni. Sempre per il discorso cessioni c’è anche Fabian Ruiz, ma non sono arrivate neanche offerte, anche se non mancano gli estimatori. Come si sa da tempo prima cedere e poi acquistare. In entrata piace come sempre Emerson Palmieri per la corsia mancina, mentre per il centrocampo piace Zakaria, ma lo svizzero costa sui 20 milioni.

La Redazione