Mercato in entrata con nodi: due le richieste di Spalletti

Spalletti ha fatto due richieste. Che poi sono piuttosto evidenti guardando l’organico: un terzino sinistro e un centrocampista. Del bisogno di un terzino ne ha parlato anche ieri in conferenza, così, quasi scherzando, dicendo che un qualcosa doveva pur dirla…

Emerson Palmieri è una pista assai calda, ma in questo momento l’unica opzione è prenderlo in prestito. E resta in ogni caso il nodo legato all’ingaggio. Difficile. Il Getafe ha sparato alto per Mathias Olivera, classe 97. Stallo nell’interessamento di Thorsby della Sampdoria. Piace Koopminers.

Il Mattino