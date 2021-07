La Salernitana ha avviato la procedura per la cessione del club

“I trustee del trust Salernitana 2021 rendono noto di aver avviato la procedura di acquisizione delle offerte di acquisto della totalità del capitale sociale della U. S. Salernitana 1919 srl”.

È quanto si legge in una nota pubblicata sul sito ufficiale della Salernitana e che porta la firma dei trustee Melior trust e Widar trust, le due società rappresentate da Susanna Isgrò e Paolo Bertoli.

Nel comunicato vengono indicate le modalità con cui potranno essere inviate le manifestazioni d’interesse (via pec all’indirizzo trustsalernitana2021@legalmail.it) e si precisa che i soggetti dovranno fornire le dichiarazioni che attestino il possesso dei requisiti necessari per essere ammessi a formulare l’offerta di acquisto irrevocabile. I trustee, inoltre, hanno specificato che spetterà a loro “la facoltà di non procedere alla vendita o di perfezionare la vendita in qualunque tempo”. La Figc, dopo aver accettato il trust della Salernitana che ha permesso al club campano di superare il nodo della multiproprietà, ha dato di tempo fino al 31 dicembre 2021 per cedere la società, pena l’esclusione dal campionato di serie A.

Ansa