Il giovane attaccante del Santos, Kaio Jorge, è oggetto di desiderio del Napoli, per cui però non ha ancora concretizzato nessuna offerta. Il Milan invece, ha affondato il colpo, offrendo sei milioni di euro per il giocatore, richiesta rifiutata però. Il Santos chiede non meno di dieci milioni per Kaio Jorge, ma la prospettiva di un contratto in scadenza a dicembre potrebbe far abbassare le pretese.

IlMattino.it