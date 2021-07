Giuseppe Pastore, giornalista: “Insigne? Indispensabile per Mancini…”

A “Punto Nuovo Sport Show”, Giuseppe Pastore, giornalista de Il Foglio:

Le critiche ad Insigne? A 30 anni mi aspetterei la definitiva consacrazione. Che non ancora è arrivata. Non è mai entrato nella classifica del Pallone d’Oro. Mi auguro che ci riesca attraverso questo Europeo. A volte è partito male. Eccedendo nella ricerca del tiro a giro. Ma poi è cresciuto. Risultando sempre tra i migliori in campo. È indispensabile per Mancini. Anche perché non ci sono alternative credibili nel suo ruolo”.

Fonte: Radio Punto Nuovo