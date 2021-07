Gazzetta – Se gli stadi non riapriranno al 100%, nessuna campagna abbonamenti

E’ ancora in standby la richiesta da parte di Gravina al Governo per la riapertura degli stadi al 100%, in sicurezza però tramite il green pass. Nel frattempo, come scrive oggi la Gazzetta dello sport, i club di Serie A hanno deciso di non far partire nessuna campagna abbonamenti senza la sicurezza della riapertura degli stadi.

“Le campagne abbonamento sono, quindi, tutte in stand by, in attesa di comunicazioni definitive dalle autorità: tutto dipenderà dai dati dei contagi, al momento in preoccupante risalita. Tradotto: solo in caso di stadi pieni o quasi, le offerte per posti annuali arriveranno sul tavolo dei clienti-tifosi, con una ovvia prelazione per gli abbonati di lungo tempo. Per il momento, per tutti è assai più agevole (e anche conveniente), emettere singoli tagliandi per partite con un pubblico parziale”.

Sulla strategia adottata dal Napoli, la Gazzetta scrive: “Una precisa strategia al botteghino non c’è ancora neanche a Napoli, ma le campagne abbonamenti non hanno riscosso molto successo negli ultimi anni (13 mila appena nel 2019-20): quasi naturale, quindi, procedere solo con la solita vendita partita per partita al “Maradona”.

IlNapolista