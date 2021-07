DIRETTA LIVE – Oggi giornata di tamponi e decisa la partnership

Premere f5 per gli aggiornamenti

11,44 – Dietro la porta questa mattina si sono allenati alcuni bambini. Il tutto era previsto nella mattinata come d’accordo tra il calcio Napoli e le istituzioni del Trentino.

11,39 – Sempre la fase difensiva, nel quadrato magico, stavolta i cross vengono dalla fascia destra con Malcuit

11,33 – Oggi in casa Napoli giornata di tamponi e attraverso il sito del club azzurro arrivano aggiornamenti in questione.

Giornata di tamponi oggi a Dimaro Folgarida per il Napoli. Lo staff medico azzurro è stato affiancato da un partner di eccellenza, la “Nefrocenter”, Gruppo sanitario specializzato nel settore della nefrologia, dialisi e diabetologia, oltre a essere presente negli ambiti della cardiologia, neurologia e riabilitazione.

La Nefrocenter affiancherá la SSC Napoli in qualità di Partner Ufficiale per tutta la stagione sportiva.

11,30 – Nel corso di un incontro con i giornalisti, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha aggiornato sulla questione del rinnovo di Insigne ai microfoni di Sky. “Il club non può soddisfare le richieste del capitano degli azzurri”.

11,25 – Una parte del gruppo si avvia verso lo staff di Spalletti per nuovi schemi, l’altra parte invece fa lavoro di scarico.

11,20 – Spalletti parla con il suo staff e con il portiere Nikita Contini, mentre lavoro di scarico per la squadra azzurra.

11,17 – Finite le varie esercitazioni, la squadra si avvia a centrocampo per nuove soluzioni tattiche. Un’altra parte del gruppo, si allena nei pressi della panchina azzurra all’esterno,

11,09 – La difesa sempre coinvolta, ora anche respingendo la palla da calcio d’angolo, oltre i calci di punizioni da posizione laterale.

11,06 – Prosegue Spalletti nello spiegare nuove soluzioni tattiche, mentre sta per essere calciata una punizione con la barriera

11,04 – Un sorridente Rrahmani in palestra, in attesa di essere coinvolto negli schemi di Spalletti.

10,59 – Lo scopo dell’allenamento è che la difesa deve tenere alta la concentrazione, indietreggiando e respingere il pallone. Il tutto mentre c’è un calciatore che batte un calcio da fermo.

10,56 – Dall’altra area di rigore, il portiere classe 2004 Boffelli ha un elastico e si deve tuffare per respingere la palla. Esercitazioni che riguardano Baietti e Idsiak per i riflessi. In alcuni casi con discreti risultati.

10,50 – La squadra ora si allena nel respingere la palla, dove i palloni arrivano dalla trequarti e dalla fascia sinistra.

10,44 – Dopo la pausa, la squadra si divide in due gruppi. Da un lato i giocatori con il portiere Contini nell’area di rigore con Spalletti a dare indicazioni, gli altri lavoro di scarico. Gli altri tre estremi difensori nell’altra area di rigore.

10,40 – Adesso c’è il palleggio di testa dei giocatori a metà campo e Spalletti osserva con molta attenzione

10,35 – Entra dagli spogliatoi il vice presidente Edo De Laurentiis e dagli spalti una richiesta specifica: “Compriamo dei giocatori o no”

10,33 – Dopo una breve pausa la squadra passa al palleggio e allo scambio della sfera. Al momento lavoro di alleggerimento.

10,27 – Prosegue lo scambio della palla a centrocampo, Spalletti comincia a dare indicazioni alla squadra.

10,23 – Nella Tribuna laterale si vedono i tifosi del Napoli, pronti a sostenere la squadra di Spalletti

10,20 – La squadra è al centro del campo a passarsi la palla.

10.07 – I portieri lavorano a parte con i preparatori

10.05 – Alcuni atleti sono in palestra, per il resto del gruppo corsa per riscaldare i muscoli.

10.03 – Arriva mister Spalletti un po’ in ritardo

10.00 – Si inizia con esercitazioni aerobiche

09.55 – I giocatori entrano in campo alla spicciolata

Questa mattina alle ore 10,00, presso il Centro Sportivo di Carciato, il Napoli svolgerà la seconda seduta mattutina a Dimaro-Folgarida, guidati da mister Luciano Spalletti. Si proveranno nuovi schemi, anche se qualcosa a livello tattico si sta intravedendo, compreso nella partitella di ieri decisa dal gol di Demme. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

Dal nostro inviato dal campo di Carciato, Alessandro Sacco