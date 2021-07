De Canio: “Demme e Pizarro molto diversi. Fiducioso sulla permanenza di Insigne”

L’ex allenatore del Napoli Gigi De Canio, intervenuto ai microfoni di “Tutti in Ritiro”, programma in onda sulle frequenze di Canale 21: “Demme e Pizarro sono due giocatori molto diversi. Ma sono certo che Demme potrà crescere molto con i consigli di Spalletti. Il centrocampista tedesco deve imparare a gestirsi meglio, a volte è troppo confusionario. Un centrocampista deve sapere come posizionare il corpo per poter anticipare la copertura dei difensori e velocizzare il gioco. Altrimenti farà solo passaggi in orizzontale”.

Sul ritorno dell’ex vice allenatore di Sarri : “Calzona, come tutti i vice allenatori, è importante. Ma alla fine le decisioni le prende l’allenatore: ovvero Spalletti. Si spera che quest’anno ci si possa allenare e provare di più. Le parole non bastano per far assimilare nuovi meccanismi. Insigne? Il presidente sa che un giocatore di qualità come Insigne va trattato per come merita. Lorenzo ha un grande amore per la maglia e la città e certamente vorrà rimanere. Io sono molto fiducioso”.