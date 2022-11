Chiariello: “Koulibaly e Manolas non sono fatti per giocare insieme. Ecco come andrà a finire il rinnovo di Insigne…”

Il giornalista Umberto Chiariello, attraverso la trasmissione “Tutti in ritiro” in onda sulle frequenze di Canale 21, ha parlato della situazione del Napoli soffermandosi sulla coppia difensiva degli azzurri e non solo: “Koulibaly e Manolas non sono fatti per giocare insieme. Sono due stopper, manca un regista difensivo. Osimhen è il primo ad aiutare la squadra in fase difensiva. È generoso e si sacrifica sempre per il gruppo. In passato il miglior difendente del Napoli era Cavani”.

Sul rinnovo di Lorenzo Insign: “Perché dovrebbe rinnovare ad una cifra più bassa rispetto a quanto guadagnano i vari Koulibaly, Lozano e Mertens? Se non abbassa l’ingaggio anche a questi giocatori perché Insigne dovrebbe farlo? Io credo che rimarrà un altro anno e poi andrà via alla scadenza del suo contratto con il Napoli”.