Cannavaro: “Il fuoriclasse è Donnarumma, Federico (Chiesa) più duro di Enrico”

Fabio Cannavaro, capitano dell’ Italia Campione del Mondo a Berlino nel 2006, ai microfoni di Tuttosport parla dell’ Italia vista durante i campionati europei. Si sofferma, tra le altre cose, su Donnarumma e Chiesa:

“Il fuoriclasse dell’Italia è Donnarumma. Mi meraviglio che qualcuno lo considerasse un portiere normale prima di Euro 2020. Sarà il miglior portiere per i prossimi 10-15 anni. Sono felice che sia stato Chiellini ad alzare la Coppa dopo di me. Era in tribuna a Berlino nel 2006 e poi ho giocato con lui e lo stimo molto. Il Pallone d’Oro lo darei a Messi, è stato protagonista di una Copa America stratosferica”.

“Enrico era un po’ fifone quando subiva un colpo, Federico mi sembra più duro. Deve soltanto essere più continuo, a volte non lo vedi per alcuni minuti ma lo senti. È un ragazzo educato bene dalla famiglia. Enrico era molto forte, Fede diventerà ancora meglio. Nel tiro e nella postura sono molto simili. Lui e Donnarumma le armi azzurre per il futuro.”