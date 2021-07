Tutino-Parma, colloqui continui tra Napoli e il club emiliano!

Continuano fitti i colloqui tra il Napoli e il Parma per Gennaro Tutino, ma il questo momento l’attaccante azzurro – prodotto del vivaio napoletano – è a Dimaro e si allena regolarmente agli ordini di Luciano Spalletti. Quale sarà il futuro dell’attaccante è uno dei nodi che dovrà sciogliere nelle prossime ore. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il calciatore – che ha disputato alla Salernitana l’ultima stagione, sarebbe a un passo dal ritorno in Serie B, stavolta però con la maglia del Parma. Il Napoli incasserebbe dalla cessione di Tutino circa 5 milioni e mezzo per il cartellino.