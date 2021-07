SERIE A FEMMINILE – Ilaria Lombardi rinnova con il Pomigliano

Il Pomigliano, neo promosso in serie A femminile, tra acquisti e rinnovi, si sta mettendo in evidenza. Dopo gli arrivi di Rinaldi e Banusic e i rinnovi di: Apicella, Schioppo, Cox, Moraca, Ferrandi e Massa, oggi è il turno di Ilaria Lombardi. Il terzino ha rinnovato per un altro anno e potrà confrontarsi per la massima serie.

