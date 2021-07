SERIE A FEMMINILE – Il difensore Awona passa al Napoli di Pistolesi

Marie Aurelle Awona, nata a Yaoundé in Camerun il 2 febbraio del 1993, rinforza la difesa del Napoli Femminile in vista della stagione che sta ufficialmente per iniziare (tra il 25 ed il 26, raduno e visite mediche per le ragazze di mister Pistolesi). Awona proviene dallo Stade de Reims, club con il quale nella A francese ha collezionato lo scorso anno 12 apparizioni (tutte da titolare). Per lei esperienze anche con Dijon, Soyaux, Le Mans e Madrid CFF in Spagna (nel 2019-2020).

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile