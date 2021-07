Oltre alla novità del calendario asimmetrico, la Serie A rende nota un’altra nuova regola, che partirà però dalla stagione 2022-23.

Da questo campionato in poi, infatti, sarà fatto divieto alle squadre di indossare divise verdi, solo per i giocatori in movimento. La motivazione va ricercata nel fatto che, senza divise verdi, i giocatori non potranno essere confusi, dall’arbitro e tifosi, col terreno di gioco.

Calciomercato.it