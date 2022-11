Schira: “Il Napoli ha la forza economica per acquistare Nandez e strapparlo alla concorrenza dell’Inter”

Il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira, intervenuto su Radio a Kiss Kiss Napoli, parla delle strategie di mercato del Napoli: “Nandez al Napoli? Il club azzurro potrebbe avere la forza economica di accontentare i sardi, che chiedono 35 milioni di euro per il centrocampista. Con un’offerta a 25 il club azzurro potrebbe portarlo a casa e strapparlo all’Inter, che pure lo cerca, ma non può spendere questi soldi. Lykogiannis? E’ un nome sul taccuino del Napoli, ma non è la prima scelta di Spalletti, è un piano B così come Olivera, forse anche piano C. Emerson Palmieri, fresco Campione d’Europa è la priorità. Il Napoli può portarlo a casa con un prestito oneroso, o con obbligo, condizionato a dei bonus o qualificazione in Champions League del club partenopeo. Il mercato è lungo, ma venti milioni cash nessuno in Europa li paghi per l’italo brasiliano, buon giocatore, ma a quelle cifre difficile lo acquistino”. Ha conclsuo il giornalista.

