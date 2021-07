Nuovo format per la Serie A: oggi in Lega il primo passo

Un nuovo format per la serie A. Se ne parlerà nella videoconferenza fissata per stamattina. La riduzione da 20 a 18 squadre, l’introduzione di play-off e/o play-out. Questa sembra essere la base di partenza. Oggi verrà presentato uno studio di Deloitte che analizza diverse combinazioni e versioni di post-season: quindi play-off scudetto allargati a 4, 6 o 8 squadre, ma anche play-out più o meno ristretti. Dopo l’appuntamento di oggi, inoltre, verranno organizzati una serie di incontri separati con ciascun club, in modo che ognuno manifesti le sue considerazioni, le sue preferenze e magari anche suggerimenti o indicazioni. E’ Gravina a spingere da tempo per una riforma dell’intero sistema/ordinamento calcistico. Ed è chiaro ogni variazione nel format del massimo campionato avrà ripercussioni anche sulla serie B e sulle altre categorie. Pigiando sull’acceleratore la svolta potrebbe arrivare anche nella stagione 2023/24, l’ultima dell’attuale ciclo di diritti. Visto che nell’ultimo bando, la serie A si è riservata il diritto di cambiare il format in corsa, senza che i broadcaster possano opporsi, in particolare se dovesse diminuire il numero delle partite.

Fonte: P. Guadagno (Cds)