Insigne, la confessione “amichevole” parla di ultima stagione

Si parleranno, non lo faranno, con l’agente, senza agente…Quello che doveva essere tormentone, tormentone sta diventando. Si sa, il Napoli e Lorenzo Insigne devono incontrarsi per discutere il rinnovo di contratto. Si sa che il club vorrebbe farlo alle sue condizioni, il capitano alle proprie. Si sa. anche, che entrambe le parti vorrebbero continuare a lavorare insieme. Trovare l’intesa sarà difficile? Forse. Ci vorranno ancora giorni di dubbi per i tifosi? Forse. Fatto sta che più giorni passano, più aumentano rumors ed ipotesi. La Gazzetta dello Sport di oggi scrive di una confessione di Insigne agli amici in cui farebbe riferimento ad un’ ultima stagione: “Lorenzo agli amici ha detto che è pronto a concentrarsi per giocare un’ultima, grande stagione al Napoli. Per poi andare via. Sicuri sia il finale migliore del film?” Non sappiamo se si tratti di film, ma ricordiamo che spesso i film hanno l’happy ending…