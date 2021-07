Incontro a Roma tra AdL e Giuntoli. C’è il disgelo tra le parti e le idee sono chiare

Prima di partire per Dimaro il presidente De Laurentiis e il d.s. Giuntoli si sono incontrati a Roma, dove c’è stato un summit di mercato. C’è il disgelo tra le parti, le idee sono chiare, prima vendere e poi comprare. Trovare gli acquirenti dei vari Koulibaly, Ghoulam e Fabian Ruiz, difficile per diversi motivi. Una volta trovati i soldi per le cessioni, si andrà agli acquisti. Uno o due difensori centrali, il terzino sinistro e un centrocampista. Per il laterale mancino i nomi sono sempre di: Emerson Palmieri e Mandava. Per il ruolo di mediano occhio a Zakaria, giocatore svizzero. Il costo fissato dal Gladbach, secondo il CdS, è sui 18/20 milioni, troppi per le casse dei partenopei.

La Redazione