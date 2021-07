L’ex Napoli Gianni Improta è intervenuto a Tutti in Ritiro su Canale 21 parla della situazione rinnovo di Lorenzo Insigne: “Mi stupisce che si rinnovi Di Lorenzo e si tenga invece appeso Insigne. È più utile un difensore come Di Lorenzo o un attaccante che ti risolve le gare? E lo si tiene in bilico? Questo può creare dei malumori. Una società che si rispetti avrebbe chiamato Insigne dopo l’Europeo per rinnovare”.