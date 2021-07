Gli azzurri di Mancini al Maradona, e non solo per l’amichevole con l’Argentina

La Nazionale di Mancini potrebbe ritornare a giocare al Diego Armando Maradona, e non solo per l’amichevole che si vuole organizzare contro l’Argentina. In realtà si sta pensando a qualche amichevole da giocare nel mese di marzo 2022. La Nazionale manca dallo stadio di Fuorigrotta dal 2013. Quindi, nel caso in cui l’Italia stavolta dovesse qualificarsi ai prossimi Mondiali direttamente dal proprio girone, allora nel mese di marzo si potrà pensare tranquillamente a delle gare amichevoli, non come nel 2017, dove la doppia sfida con la Svezia distrusse ogni speranza degli azzurri di giocare i Mondiali. Sarebbe bellissimo soprattutto per Lorenzo Insigne, che potrebbe indossare la maglia numero 10 nello stadio dove lui è capitano.

Il Mattino