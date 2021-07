Ecco la pagina ufficiale di Maurizio Sarri appena creatasi!

E’ è online il sito internet di Maurizio Sarri. Si tratta del primo canale digitale del tecnico biancoceleste, ex del Napoli: una pagina ufficiale dedicata al profilo del Mister, che si annovera tra i pochi allenatori di calcio a dotarsi di un portale personale. Nella homepage, costruita da Mr Consulting Milano, che cura l’immagine dell’ex allenatore di Juve e Chelsea, con un lavoro grafico che ricorda i pannelli esagonali presenti sulla superficie dei palloni da calcio, sono indicate le tre categorie in cui è suddiviso il sito web: Maurizio, Mister e Palmarès.MAURIZIO è la sezione in cui si racconta la biografia di Sarri, arricchita da immagini inedite che attraversano i vari passaggi della sua vita. Le origini, la giovinezza, i trascorsi da calciatore dilettante. Tanti riferimenti anche alle altre passioni del Mister al di fuori dal rettangolo verde, in particolare il ciclismo: seguendo le orme del padre Amerigo, corridore promettete la cui carriera fu interrotta da un infortunio, da ragazzo lo stesso Maurizio ha corso e vinto alcune gare in bicicletta. La sezione MISTER traccia la carriera da allenatore di Maurizio Sarri, dagli inizi in Seconda Categoria ai grandi palcoscenici del calcio europeo. Un lungo cammino che l’ha visto alternarsi alla guida di 21 squadre diverse: l’esordio in Seconda Categoria sulla panchina dello Stia mentre era ancora un giocatore dilettante; i tre anni indimenticabili a Napoli; i trofei vinti con Chelsea e Juventus; la nuova avventura nella capitale alla guida Lazio. In PALMARÈS sono riportati tutti i suoi successi, che traguardo dopo traguardo gli hanno consentito di raggiungere i livelli attuali. Il sito internet di Maurizio Sarri è visitabile al seguente link: www.mauriziosarri.com.

