CALCIO FEMMINILE – Poker di acquisti per l’Hellas Verona

Hellas Verona Women comunica di aver acquisito da FC Internazionale Milano – a titolo temporaneo sino al termine della corrente stagione – il diritto alle prestazioni sportive della giocatrice Anna Catelli.

Centrocampista, nata a Como il 6 gennaio 2002, ha mosso i primi passi tra le fila dell’Uggiatese, per poi militare nel Settore Giovanile e nella Prima Squadra del Como, dal quale – nel 2019 – è stata prelevata dall’Inter.

Dopo una prima stagione in forza alla Primavera nerazzurra, la centrocampista si è aggregata alla Prima Squadra del Club lombardo, con cui – nell’ultimo campionato di Serie A – ha collezionato 13 presenze ed 1 gol complessivi, disputando inoltre 2 partite di Coppa Italia.

La centrocampista indosserà la maglia numero 22.

Hellas Verona Women rivolge ad Anna Catelli un caloroso benvenuto augurandole una stagione in gialloblù ricca di soddisfazioni, personali e di squadra.

Hellas Verona Women comunica di aver acquisito da FC Internazionale Milano – a titolo temporaneo sino al termine della corrente stagione – il diritto alle prestazioni sportive della giocatrice Alessia Rognoni.

Attaccante, nata a Pavia il 4 dicembre 1997, è cresciuta calcisticamente nell’Inter, con cui ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2018/19 mettendo a segno 8 reti complessive, per poi militare nelle ultime due stagioni nella Riozzese Como – in Serie B – siglando 11 reti nel campionato 2019/20 e 9 reti nel campionato 2020/21.

L’attaccante indosserà la maglia numero 23.

Hellas Verona Women rivolge ad Alessia Rognoni un caloroso benvenuto augurandole una stagione ricca di soddisfazioni, personali e di squadra.

Hellas Verona Women comunica di aver acquisito da FC Internazionale Milano – a titolo temporaneo sino al termine della corrente stagione – il diritto alle prestazioni sportive della giocatrice Francesca Quazzico.

Difensore, nata a Taranto il 7 maggio 2001, ha militato dal 2015 al 2019 nella Pink Bari collezionando – nell’arco di quattro stagioni – 61 presenze e 7 reti e conquistando, inoltre, la promozione in Serie A al termine del campionato 2016/17.

Trasferitasi all’Inter, ha giocato con la maglia nerazzurra nel campionato di Serie A 2019/20 e nella prima parte della passata stagione, in cui a gennaio ha fatto ritorno alla Pink Bari archiviando 9 presenze complessive.

Il difensore indosserà la maglia numero 29.

Hellas Verona Women accoglie Francesca Quazzico con un caloroso benvenuto augurandole una stagione ricca di soddisfazioni, personali e di squadra.

———————————————————————————————————–

Hellas Verona Women rende noto di aver sottoscritto un contratto di prestazione sportiva per la stagione 2021/22 con la giocatrice svedese Jonna Dahlberg.

Centrocampista, classe 2000, dopo le iniziali esperienze nel Paese Natale con le maglie di Orebro e Karlskoga, ha militato nella massima serie femminile israeliana tra le fila del Ramat HaSharon, con cui ha conquistato il campionato portando il Club a qualificarsi in UEFA Women’s Champions League.

Nell’ultima stagione, Jonna Dahlberg ha debuttato in Serie A in forza al Florentia San Gimignano, con cui ha collezionato 20 presenze in campionato, oltre alle 4 in Coppa Italia impreziosite da 2 gol.

La centrocampista indosserà la maglia numero 10.

Hellas Verona Women rivolge a Jonna Dahlberg un caloroso benvenuto augurandole una stagione ricca di soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia gialloblù.

Fonte: hellasveronawomen.it