Bucciantini: “Insigne giocatore clamoroso ed importante, a volte messo in discussione perché è la bandiera che vogliono”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Marco Bucciantini, giornalista: “Bisogna accelerare per la riapertura degli stadi, anche spingere per gli eventi all’aperto con il Green Pass. Basterebbe avere la sicurezza della vaccinazione, che non ferma il contagio ma gli aspetti peggiori e svuota le terapie intensive e il camposanto. Solo il PSG sta muovendo soldi ora, poi dall’Inghilterra qualche offerta arriverà. Mi spiace per i presidenti, rischiano di buttare via soldi e se li fai finire non mandi avanti il calcio. Ma se tutte restano uguali poi giocano meglio.