Bonfrisco, ex arbitro: “Vedremo più gol regolari rispetto al passato”

Su Radio Marte, è intervenuto Angelo Bonfrisco, ex arbitro, ecco le sue parole: “Nuove regole sui falli di mano? Ci sono piccole modifiche introdotte dall’IFAB. Se dobbiamo dare importanza ai punti sicuramente ci sono degli aspetti che cambieranno la panoramica. I falli di mano sono stati un problema negli ultimi campionati, l’anno scorso si è stati un po’ ondivaghi, ora si vuole mettere il punto sulla fase difensiva, spiegando che il fallo di mano non è sempre e comunque punibile, si farà una valutazione sulla legittimità della posizione del braccio del giocatore. Per quanto riguarda la fase offensiva sarà annullato il gol viziato da un tocco, seppur involontario, dell’ultimo giocatore. Vedremo più gol regolari rispetto al passato. Fuorigioco? Non ci sono modifiche al momento. L’unica specifica è stata fatta sul limite superiore del braccio, sulla spalla. Con la spalla si può giocare il pallone, con questo principio se sei al di là con la spalla sarai ritenuto punibile. Sala VAR? Il campionato è imminente, credo che si stiano attrezzando. Inizialmente si doveva fare a Coverciano, poi però hanno trovato un’altra location. Ritiro? Anche gli arbitri lo fanno, devono seguire un piano d’allenamento a casa e poi fanno il ritiro pre campionato. Sono un po’ come i calciatori sotto questo punto di vista”.