Approfondimento e grafici A. Pisciotta – Curate al dettaglio le due fasi di attacco e difesa

Approfondimento sul Napoli ed in particolare su alcuni esercizi dell’allenamento di oggi, 16 luglio 2021, a Dimaro. Giornata incentrata e voluta da Mister Spalletti, soprattutto per la fase di non possesso e recupero palla con relativa verticalizzazione.

Difesa

Mentre il reparto offensivo compreso di centrocampo si muovevano sulla pista di atletica laterale con lo staff atletico. Mister Spalletti ed il suo staff tattico, provava la fase di non possesso iniziando dalla linea di difesa. Impostando prima una linea di difesa a 4 (vedi immagine), sulla scia continuativa dello scorso anno.

L’esercizio prevedeva un primo lancio lungo con la difesa che scappa all’indietro, con un difensore che recupera palla per giocarla subito sugli esterni di attacco. Dopo averla giocata l’avversario con uno stop provava un lancio lungo a scavalcare la difesa, ma intanto la difesa vedendo di nuovo palla “scoperta” (ovvero quando l’avversario ha la palla e nessuno va in pressione per chiudere le linee di passaggio), scappava all’indietro. Luciano Spalletti si è soffermato molto sulle giuste posture in base a dove proviene il lancio.

Centrocampo ed Attacco

Continuando sempre sulla scia del 1-4-2-3-1, proposto l’anno scorso, e molto caro al mister Spalletti, poi nell’inversione degli uomini, ovvero difensori a fare parte atletica e centrocampisti ed attaccanti parte tattica. Entrando nei dettagli si notano i due mediani ed i tre trequartisti con la sola punta centrale (vedi immagine). Ipotizzando contro una squadra che possa adottare il modulo del 1-4-3-3, e tenendo in campo solo portiere, difensori e centrocampisti.

Nello specifico l’esercizio prevedeva il giro palla di una squadra in difesa, e del giusto posizionamento del centrocampo ed attacco. Addentrandoci nei movimenti, Spalletti, ha sottolineato più volte la figura del trequartista centrale nell’uscita durante il passaggio tra i due difensori centrali avversari. In più aggiungendo due movimento ad Osimhen, ovvero quello dello scivolamento sul play avversario, e del pressing nel caso la palla ritornasse al difensore centrale di partenza. Con i due trequartisti esterni fermi sui terzini avversari, ed i due mediani sulle mezzali, ma pronte ad uscire nel caso in cui il trequartista centrale sia fuori posizione.

Seduta individuale a Demme

Il mister si è concesso alcuni minuti sul finale dell’allenamento in seduta individuale con Demme (vedi immagine), mediano azzurro. Per quanto ci è parso di capire, gli ha detto che quando è di faccia alla difesa (cosa che l’anno scorso gli è capitato spesso, ndr), invece di scaricare palla ai difensori e metterli in difficoltà, può alzarsi palla e lanciare senza guardare.

Approfondimento a cura di Antonio Pisciotta

