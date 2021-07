Vincenzo Pisacane a Castelvolturno, ma ADL e Giuntoli non ci sono

Ieri mattina a Castelvolturno è arrivato l’agente di Lorenzo Insigne,Visto che il rinnovo del contratto del capitano è, e sarà, uno degli argomenti caldi dei prossimi giorni, speriamo non settimane, la sua presenza non è passata inosservata.Pisacane, scrive il Corriere dello Sport, era lì per questioni legate, forse, a qualche giovane del vivaio. Chiaro che la situazione Insigne sia in questo momento centrale, ma a quanto pare non è ancora tempo di sedersi a tavolino col Napoli per parlarne. Il giocatore d’altronde è in vacanza.