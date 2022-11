Video – LIVE – Arrivo del Napoli a Dimaro-Folgarida alle ore 12,32. Guarda il video della partenza e dell’arrivo

Premere f5 per gli aggiornamenti

Una parte azzurra col bosssssssssssssss

Il mitico Tommaso, se manca lui non si beve il caffè e i calciatori non scendono in campo

L’arrivo

💙🏔 Il Napoli è arrivato a Dimaro: inizia il primo dei due ritiri estivi e nel pomeriggio è previsto il primo allenamento agli ordini di Spalletti pic.twitter.com/gUQoKJAZwZ — TuttoNapoli.net (@tuttonapoli) July 15, 2021

La partenza

Ore 12,31 Due pullman hanno trasportato gli azzurri da Verona alla Val di Sole

Questa mattina, presso l’Hotel Rosatti, si attenderà l’arrivo del Napoli, per preparare al meglio il ritiro in Trentino a Dimaro-Folgarida. Gli azzurri avranno diverse assenze per gli impegni agli Europei e gli infortuni di Ghoulam, Lozano e Mertens. Ilnapolionline.com sarà sul posto per tenervi informati.

Dai nostri inviati dall’Hotel Rosatti, Giuseppe e Alessandro Sacco

Video SportItalia e TnT