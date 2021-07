Spalletti meticoloso a Castel Volturno, al controllo anche i pini marittimi

Luciano Spalletti, nuovo allenatore del Napoli, come da sua abitudine di uomo di campo meticoloso e attento ha voluto scrutare ogni angolo del Training Center di Castel Volturno. Oggi La Gazzetta dello Sport scrive dei particolari che ha controllato e scrutato nella sua visita al centro sportivo azzurro.

“L’allenatore ha usato questi primi due giorni di raduno a Castel Volturno per conoscere a fondo una struttura che per la prima volta aveva visitato col presidente e il vice Edoardo De Laurentiis lo scorso 2 luglio, per poi tornarci per la conferenza di presentazione ai media lo scorso giovedì”.

“Dai campi, agli spogliatoi, gli uffici e tutti gli ambienti che diventeranno di fatto la sua seconda casa, se non addirittura la prima (infatti ancora vive in albergo e vuole riflettere bene prima di scegliersi la dimora napoletana). Il luogo di allenamento è sacro, per cui ha scrutato con attenzione i pini marini che separano il campo dalla spiaggia, lì da dove tira un vento di mare che d’inverno può diventare anche fastidioso, le zolle d’erba. Insomma tutto viene analizzato con attenzione, insieme al suo staff: perché i particolari fanno la differenza e Luciano vuole mettere i suoi giocatori nelle condizioni migliori”.

