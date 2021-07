Serie A, si studiano le riforme: nuovo format al massimo dal 2024

Serie A, si discute di un nuovo format, riforme, insomma, a partire dal 2023 o nel 2024. Domani in Lega è in programma una riunione nella quale ai presidenti saranno presentate le prime ipotesi. La base di partenza è la riduzione delle formazioni partecipanti a 18, poi sono previste varianti con play off per lo scudetto a 4, 6 o 8 squadre e play out per la retrocessione ristretti. L’argomento è già da tempo sul tavolo della Figc, con Gravina che spinge per la riforma “in tempi brevi” e la Serie A vuole farsi trovare pronta. L’altro argomento caldo è quello degli spettatori alla ripresa del campionato. Il presidente della Lega Dal Pino ha sottolineato: «Insieme alla Figc, abbiamo chiesto a Draghi, Giorgetti e alla Vezzali di tornare a far riempire al 100% gli stadi. Verrebbero ammessi solo coloro che hanno il green pass e così si darebbe anche un impulso al processo di vaccinazione del Paese. Avere il 100% della capienza è necessario per la sostenibilità del sistema». In realtà in via Rosellini c’è il timore che gli ingressi, pur con il green pass sul modello francese (dopo 2 vaccinazioni), saranno al massimo al 50%.