Retroscena – Spalletti ha chiamato Insigne dopo la vittoria degli Europei

Luciano Spalletti, l’allenatore del Napoli, meticoloso ed attento a tutto, è stato vicino ai suoi ragazzi in questi giorni, prima della partenza per il ritiro di Dimaro Folgarida. Stando a quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport, il tecnico azzurro aspetterà proprio il ritiro per parlare e confrontarsi coi suoi ragazzi. Ma una delle cose interessanti quanto ovvie, forse, è che Spalletti ha chiamato il capitano Insigne per complimentarsi dopo la vittoria degli Europei.

Fonte CN24