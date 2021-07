Salvatore Sirigu, portiere campione d’Europa con l’Italia, negli ultimi tempi accostato anche al Napoli, firma per il Genoa un contratto di un anno con opzione per un altro. L’ormai ex Torino ha trovato definitivamente l’accordo con il club ligure. Colpo per la parte dei rossoblù che hanno battuto anche la concorrenza del Lille. A riportarlo è la redazione di Sky Sport.