Rientra dall’avventura al Crotone Adam Ounas che ha il contratto in scadenza nel 2022. Partirà per Dimaro con gli azzurri in modo che Spalletti possa valutarlo, ma sembra che l’ipotesi più probabile per l’algerino sia una cessione, magari con una formula particolare che contempli le esigenze di tutte le parti. Il Napoli chiede 12 milioni per l’esterno offensivo classe ’96 che potrebbe avere mercato in Ligue 1. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. Partirà