Napoli, la parte finale del girone d’andata, il momento più critico

Ieri sono state rese note le date del calendario della Serie A per la stagione 2021-22, e per il Napoli la parte più ostica dovrebbe essere quella finale del girone d’andata, come scrive oggi Il Mattino.

“È forse alla fine del girone di andata che il calendario si fa un po’ più complicato, quando nelle ultime sette il Napoli andrà due volte a Milano (Inter alla 13esima e Milan alla 18esima) e ospiterà prima la Lazio e poi l’Atalanta (e nel mezzo il Sassuolo). De Laurentiis ha ancora una volta deciso di non prendere parte al sorteggio: ha letto in serata il calendario. Fin dal pomeriggio di oggi sarà in ritiro in Val di Sole. Ieri a rappresentare il Napoli tra i vari Nedved (Juventus), Maldini (Milan), Barone (Fiorentina), Marotta (Inter) c’era il capo della comunicazione”.