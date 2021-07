Marolda, giornalista: “La vittoria dell’ Europeo dà valori diversi alla Serie A”

Su Radio Marte, è intervenuto Francesco Marolda, giornalista, ecco le sue parole: “Ritiro? Mancano i Nazionali e anche due infortunati come Mertens e Lozano che poi dovranno essere valutati con precisione. Un peccato perché questa prima parte di ritiro è già importante per la condizione. Serie A? Temevo un campionato di sorprese, con la carenza di danari e il mercato un po’ al risparmio. Invece il nome degli allenatori è un valore aggiunto, può dare tanto sia ai club che al campionato. La vittoria della Nazionale può essere un punto di ripartenza per il calcio italiano. Adesso la Serie A può avere dei valori diversi. Spalletti è stato scelto non solo per l’esperienza e per il nome ma anche per il modulo. Il Napoli continuerà con il 4-2-3-1, modulo del quale Spalletti a Roma è stato un maestro“.