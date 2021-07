Laudisa: “Emerson Palmieri primo obiettivo del Napoli, non sarà facile però convincere il Chelsea”

Il giornalista esperto di calciomercato per la Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli: “Non è un mistero che il primo obiettivo del Napoli in entrata sia Emerson Palmieri. Il calciatore però ha una valutazione importante (circa venti milioni di euro, ndr). La dirigenza azzurra cercherà in qualche modo di avere uno sconto cercando di abbassare il prezzo del cartellino dell’esterno sinistro. Il Napoli potrebbe proporre una soluzione stile a quella che ha portato Bakayoko in azzurro (in prestito, ndr)? Non sarà però facile convincere i Blues anche perché Marina Granovskaia è un osso duro. In questo momento solo due grandi club sono in grado di spendere e di fare un grande calciomercato: mi riferisco al Psg e il Manchester City. Tutti gli altri devono fare i conti anche con il bilancio”.