La Coppa d’Africa ci leva Osimhen e Koulibaly nella gara con la Juve?

Il 6 gennaio 2022, il Napoli volerà a Torino per affrontare la Juventus di Max Allegri per la prima gara di ritorno della nuova Serie A. Un match avvincente, certo, che però potrebbe non vedere due grandi protagonisti in casa azzurra come Kalidou Koulibaly e Victor Osimhen, probabilmente assenti in quella fase di campionato per la squadra di Spalletti.La motivazione è da rivedere nella prossima Coppa d'Africa – al momento in programma tra gennaio e febbraio 2022 – che vedrebbe impegnati sia Osimhen che Koulibaly. Due punti fermi del Napoli pronti a salutare per un mese e fare i protagonisti nel torneo continentale africano, già slittato di un anno a causa del covid. I due azzurri potrebbero saltare le gare a Sampdoria, Bologna, Salernitana e Venezia nel caso di arrivo in fondo al torneo.